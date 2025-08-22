Sentier des Légendes Argillières Haute-Saône

Sentier des Légendes En VTT assistance électrique Difficile

Sentier des Légendes 4 Rue de la Fontaine 70600 Argillières Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 8700.0

Pendant cette balade fantastique, où magie et sortilèges s’invitent aux frontières de notre réalité, vous pourrez découvrir un pont romain atypique, l’autel des druides ou encore l’auge de la sorcière qui tient son nom d’une légende ancestrale.

Difficile

+33 3 84 67 67 19

English :

During this fantastic stroll, where magic and enchantment invite themselves to the frontiers of our reality, you’ll discover an atypical Roman bridge, the Druids’ altar and the witch’s trough, which takes its name from an ancestral legend.

Deutsch :

Während dieses fantastischen Spaziergangs, bei dem Magie und Zauberei bis an die Grenzen unserer Realität vordringen, können Sie eine atypische römische Brücke, den Altar der Druiden oder auch den Hexentrog entdecken, der seinen Namen von einer uralten Legende hat.

Italiano :

Durante questa fantastica passeggiata, dove magia e incantesimi sono invitati alle frontiere della nostra realtà, potrete scoprire un ponte romano atipico, l’altare dei druidi o l’abbeveratoio delle streghe, che prende il nome da una leggenda ancestrale.

Español :

Durante este fantástico paseo, en el que la magia y los hechizos son invitados a las fronteras de nuestra realidad, podrá descubrir un atípico puente romano, el altar de los druidas o el abrevadero de la bruja, que toma su nombre de una leyenda ancestral.

