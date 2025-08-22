Sentier des libellules Cruet Savoie

Sentier des libellules

Sentier des libellules 73800 Cruet Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le long de la véloroute, découvrez les richesses biologiques de la forêt alluviale du Gargot grâce à plusieurs panneaux pédagogiques. La promenade peut aussi se faire en boucle depuis le centre du village.

English :

Along the cycle route, discover the biological wealth of the Gargot alluvial forest thanks to a number of educational panels. The walk can also be done as a loop from the village center.

Deutsch :

Entlang der Fahrradroute können Sie anhand mehrerer pädagogischer Schilder den biologischen Reichtum des Auenwaldes von Gargot entdecken. Die Wanderung kann auch als Rundweg vom Dorfzentrum aus unternommen werden.

Italiano :

Lungo il percorso ciclabile, scoprite la ricchezza biologica della foresta alluvionale del Gargot grazie a una serie di pannelli didattici. L’itinerario può essere percorso anche ad anello partendo dal centro del paese.

Español :

A lo largo de la ruta ciclista, descubra la riqueza biológica del bosque aluvial de Gargot gracias a una serie de paneles didácticos. El paseo también puede hacerse en bucle desde el centro del pueblo.

