Sentier des Lys Fleurie Rhône
Sentier des Lys Parc de la Mairie 69820 Fleurie Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Suivez les pétales de lys qui vous guideront d’une étape à l’autre jusqu’à la Madone ! A chaque étape, découvrez un thème, une histoire, une anecdote autour du vin et de la vigne. Les enfants s’amuseront avec les énigmes de Lili ! 3,5 km. 1h20.
Walking tour around Fleurie for the whole family. Follow the petals of the lily that will guide you from one stage to another as for as the Chapel of the Madonna! At each stage, discover a theme, a story, or an anecdote about wine and vines. Children will solve Lili’s riddles!
Folgen Sie den Lilienblättern, die Sie von einer Etappe zur nächsten bis zur Madonna führen! Entdecken Sie bei jeder Etappe ein Thema, eine Geschichte oder eine Anekdote rund um den Wein und die Rebe. Die Kinder werden sich mit den Rätseln von Lili amüsieren! 3,5 km. 1h20.
Seguite i petali di giglio che vi guideranno da una tappa all’altra fino a raggiungere la Madonna! In ogni tappa, scoprite un tema, una storia, un aneddoto sul vino e sulla vite. I bambini si divertiranno con gli indovinelli di Lili! 3,5 km. 1h20.
Sigue los pétalos de lirio que te guiarán de una etapa a otra hasta llegar a la Madonna En cada etapa, descubra un tema, una historia, una anécdota sobre el vino y la vid. Los niños se divertirán con las adivinanzas de Lili 3,5 km. 1h20.
