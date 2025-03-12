Sentier des maisons à colombages Lixhausen Bas-Rhin
Sentier des maisons à colombages
Sentier des maisons à colombages 67270 Lixhausen Bas-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 15900.0 Tarif :
Itinéraire de 15.9 km balisé GRPays et jaune qui permet de découvrir les maisons à colombages du Pays de la Zorn.
http://www.payszorn.com/ +33 3 88 91 96 58
English :
Itinerary of 15.9 km marked out GRPays and yellow which allows to discover the half-timbered houses of the Country of the Zorn.
Deutsch :
15,9 km lange Route mit den Markierungen GRPays und Gelb, auf der Sie die Fachwerkhäuser des Pays de la Zorn entdecken können.
Italiano :
Un percorso di 15,9 km segnalato GRPays e giallo che permette di scoprire le case a graticcio della regione di Zorn.
Español :
Un recorrido de 15,9 km señalizado con GRPays y amarillo que permite descubrir las casas con entramado de madera de la región de Zorn.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par Système d’informations touristique Alsace