Sentier des maisons à colombages Lixhausen Bas-Rhin

Sentier des maisons à colombages Lixhausen Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Sentier des maisons à colombages

Sentier des maisons à colombages 67270 Lixhausen Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 15900.0 Tarif :

Itinéraire de 15.9 km balisé GRPays et jaune qui permet de découvrir les maisons à colombages du Pays de la Zorn.

http://www.payszorn.com/ +33 3 88 91 96 58

English :

Itinerary of 15.9 km marked out GRPays and yellow which allows to discover the half-timbered houses of the Country of the Zorn.

Deutsch :

15,9 km lange Route mit den Markierungen GRPays und Gelb, auf der Sie die Fachwerkhäuser des Pays de la Zorn entdecken können.

Italiano :

Un percorso di 15,9 km segnalato GRPays e giallo che permette di scoprire le case a graticcio della regione di Zorn.

Español :

Un recorrido de 15,9 km señalizado con GRPays y amarillo que permite descubrir las casas con entramado de madera de la región de Zorn.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par Système d’informations touristique Alsace