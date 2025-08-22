Sentier des mines du Soulié Saint-Perdoux Lot

Sentier des mines du Soulié

Sentier des mines du Soulié 46100 Saint-Perdoux Lot Occitanie

Durée : 60 Distance : 2600.0 Tarif :

Cette randonnée vous emmène, au travers des bois du Ségala vers le souvenir de l’histoire minière du Figeacois.

Saint-Perdoux est un petit village à l’histoire riche, niché à mi-profondeur d’une serre* figeacoise, ces vallons profonds qui déchirent le socle schisteux du Ségala en direction du Célé

English :

This hike takes you through the woods of the Ségala to the memory of the mining history of the Figeac region.

Saint-Perdoux is a small village with a rich history, nestled halfway down a serre* figeacoise, the deep valleys that tear through the schistose bedrock of the Ségala towards the Célé

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie durch die Wälder des Ségala zu den Erinnerungen an die Bergbaugeschichte des Figeacois.

Saint-Perdoux ist ein kleines Dorf mit einer reichen Geschichte, das sich in die Tiefe eines Figeacoise-Treibhauses* schmiegt, jener tiefen Täler, die den Schiefersockel des Ségala in Richtung Célé zerreißen

Italiano :

Questa passeggiata si snoda attraverso i boschi della regione di Ségala, dove si ricorda la storia mineraria della regione di Figeac.

Saint-Perdoux è un piccolo villaggio ricco di storia, adagiato a metà di una serre* figeacoise, le profonde valli che squarciano la roccia scistosa della Ségala verso il Célé

Español :

Este paseo le llevará por los bosques de la región de Ségala, donde recordará la historia minera de la región de Figeac.

Saint-Perdoux es un pequeño pueblo con una rica historia, enclavado a medio camino de una serre* figeacoise, los profundos valles que desgarran el lecho esquistoso del Ségala en dirección al Célé

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot