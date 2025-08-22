Sentier des Ocres Roussillon Vaucluse

Sentier des Ocres

Sentier des Ocres Le Village 84220 Roussillon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Promenez-vous dans ce sentier arboré, aménagé dans d’anciennes carrières ; émerveillez-vous de ses couleurs éclatantes, de ses paysages insolites façonnés par deux siècles d’exploitation ocrière et par le temps.

2 parcours (court ou long) de 30 à 60 min.

English : The Ochres Trail

Amble along the tree-linedtrail winding through the former quarries. Marvel at the brillant colours, these unique landscapes fashionned by two centuries of ochre quarring and the ravages of the time.

Deutsch : Wanderweg Ocker

Spazieren Sie auf diesem baumbestandenen Pfad, der in ehemaligen Steinbrüchen angelegt wurde; staunen Sie über die leuchtenden Farben und die ungewöhnlichen Landschaften, die von zwei Jahrhunderten Ockerabbau und der Zeit geformt wurden.

2 Strecken (kurz oder lang) von 30 bis 60 min.

Italiano :

Passeggiate lungo questo sentiero boscoso, ricavato da ex cave; ammirate i colori brillanti e i paesaggi insoliti modellati da due secoli di estrazione dell’ocra e dal tempo.

2 percorsi (brevi o lunghi) da 30 a 60 minuti.

Español :

Pasee por este sendero arbolado, trazado en antiguas canteras; maravíllese con sus brillantes colores y sus insólitos paisajes modelados por dos siglos de extracción de ocre y por el tiempo.

2 rutas (cortas o largas) de 30 a 60 minutos.

