Sentier des Oiseaux Villeneuve-sous-Charigny Côte-d’Or

Sentier des Oiseaux 21140 Villeneuve-sous-Charigny Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0

Sur ce joli parcours pédagogique, impossible de bayer aux corneilles car il faut marcher, observer et lire les panneaux d’explication qui jalonnent le sentier. Bien sûr, les oiseaux sont les stars de cette balade mais pas que… Avancez jusqu’au lac de Pont et vous verrez !

English :

On this beautiful educational trail, it is impossible to stop and watch the birds because you have to walk, observe and read the explanatory panels that line the trail. Of course, birds are the stars of this walk but not only… Go to the lake of Pont and you will see!

Deutsch :

Auf diesem schönen Lehrpfad ist es unmöglich, die Krähen zu gähnen, denn man muss laufen, beobachten und die Erklärungstafeln entlang des Weges lesen. Natürlich sind die Vögel die Stars dieses Spaziergangs, aber nicht nur… Gehen Sie weiter bis zum See von Pont und Sie werden sehen!

Italiano :

In questo bellissimo percorso didattico, è impossibile fermarsi a guardare gli uccelli perché bisogna camminare, osservare e leggere i cartelli esplicativi lungo il percorso. Naturalmente gli uccelli sono i protagonisti di questa passeggiata, ma non solo… Arrivate fino al lago di Pont e vedrete!

Español :

En este hermoso sendero educativo, es imposible detenerse a observar las aves, ya que hay que caminar, observar y leer los carteles explicativos a lo largo del camino. Por supuesto, las aves son las estrellas de este paseo, pero no sólo eso… ¡Vaya hasta el lago Pont y lo verá!

