Sentier des Papillons Cruet Savoie

Vignobles & Découvertes Sentier des Papillons Hameau de La Baraterie 73800 Cruet Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Balade entre vignes et pelouses sèches à la découverte de la biodiversité (Papillons, cigales, oiseaux, criquets….) et découverte des paysages de la Combe de Savoie, un vignoble suspendu face aux Alpes. Départ hameau de la Baraterie, commune de Cruet

http://www.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 84 36 27

English : Butterflies footpath

Walk between the vines and the dry fields to enjoy nature (butterflies, birds, etc) and some beautiful landscapes such as the Combe de Savoie, a vineyard facing the Alps.

Start: hamlet of la Baraterie, in Cruet.

Deutsch : Sentier des Papillons

Wanderung zwischen Weinbergen und Trockenrasen zur Entdeckung der Artenvielfalt (Schmetterlinge, Zikaden, Vögel, Grillen….) und Entdeckung der Landschaften der Combe de Savoie, eines Weinbergs, der gegenüber den Alpen hängt. Start: Weiler La Baraterie, Gemeinde Cruet

Italiano :

Passeggiate tra vigneti e praterie secche per scoprire la biodiversità (farfalle, cicale, uccelli, cavallette….) e scoprire i paesaggi della Combe de Savoie, un vigneto sospeso sulle Alpi. Punto di partenza: frazione di La Baraterie, comune di Cruet

Español : Sentier des Papillons

Camine entre viñedos y praderas secas para descubrir la biodiversidad (mariposas, cigarras, pájaros, langostas….) y descubra los paisajes de la Combe de Savoie, un viñedo colgado sobre los Alpes. Punto de partida: aldea de La Baraterie, municipio de Cruet

