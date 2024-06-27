Sentier des Papillons Cruet Savoie
Sentier des Papillons Cruet Savoie vendredi 1 août 2025.
Sentier des Papillons
Vignobles & Découvertes Sentier des Papillons Hameau de La Baraterie 73800 Cruet Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Balade entre vignes et pelouses sèches à la découverte de la biodiversité (Papillons, cigales, oiseaux, criquets….) et découverte des paysages de la Combe de Savoie, un vignoble suspendu face aux Alpes. Départ hameau de la Baraterie, commune de Cruet
http://www.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 84 36 27
English : Butterflies footpath
Walk between the vines and the dry fields to enjoy nature (butterflies, birds, etc) and some beautiful landscapes such as the Combe de Savoie, a vineyard facing the Alps.
Start: hamlet of la Baraterie, in Cruet.
Deutsch : Sentier des Papillons
Wanderung zwischen Weinbergen und Trockenrasen zur Entdeckung der Artenvielfalt (Schmetterlinge, Zikaden, Vögel, Grillen….) und Entdeckung der Landschaften der Combe de Savoie, eines Weinbergs, der gegenüber den Alpen hängt. Start: Weiler La Baraterie, Gemeinde Cruet
Italiano :
Passeggiate tra vigneti e praterie secche per scoprire la biodiversità (farfalle, cicale, uccelli, cavallette….) e scoprire i paesaggi della Combe de Savoie, un vigneto sospeso sulle Alpi. Punto di partenza: frazione di La Baraterie, comune di Cruet
Español : Sentier des Papillons
Camine entre viñedos y praderas secas para descubrir la biodiversidad (mariposas, cigarras, pájaros, langostas….) y descubra los paisajes de la Combe de Savoie, un viñedo colgado sobre los Alpes. Punto de partida: aldea de La Baraterie, municipio de Cruet
