Sentier des Pérottes Fontenille Fontenille Charente

Grande balade à Fontenille à vous découvrirez certains des plus beaux dolmens du département de la Charente la Grosse et la Petite Pérotte et de multiples fontaines.
English :
A great walk in Fontenille to discover some of the most beautiful dolmens in the Charente department, la Grosse et la Petite Pérotte , and numerous fountains.
Deutsch :
Großer Spaziergang in Fontenille, wo Sie einige der schönsten Dolmen des Departements Charente la Grosse et la Petite Pérotte und zahlreiche Brunnen entdecken werden.
Italiano :
Una bella passeggiata a Fontenille, dove scoprirete alcuni dei più bei dolmen del dipartimento della Charente, la Grosse et la Petite Pérotte , oltre a numerose fontane.
Español :
Un gran paseo por Fontenille, donde descubrirá algunos de los dólmenes más bellos del departamento de Charente, la Grosse et la Petite Pérotte , así como numerosas fuentes.
