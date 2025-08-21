Sentier des Pérottes Fontenille Fontenille Charente

Sentier des Pérottes Fontenille

Sentier des Pérottes Fontenille Rue les Longères 16230 Fontenille Charente Nouvelle-Aquitaine

Grande balade à Fontenille à vous découvrirez certains des plus beaux dolmens du département de la Charente la Grosse et la Petite Pérotte et de multiples fontaines.

https://www.coeurdecharente.fr/fichespratiques/vivre/activites-et-animations/les-randonnees/sentiers-de-randonnee/ +33 5 45 20 68 46

English :

A great walk in Fontenille to discover some of the most beautiful dolmens in the Charente department, la Grosse et la Petite Pérotte , and numerous fountains.

Deutsch :

Großer Spaziergang in Fontenille, wo Sie einige der schönsten Dolmen des Departements Charente la Grosse et la Petite Pérotte und zahlreiche Brunnen entdecken werden.

Italiano :

Una bella passeggiata a Fontenille, dove scoprirete alcuni dei più bei dolmen del dipartimento della Charente, la Grosse et la Petite Pérotte , oltre a numerose fontane.

Español :

Un gran paseo por Fontenille, donde descubrirá algunos de los dólmenes más bellos del departamento de Charente, la Grosse et la Petite Pérotte , así como numerosas fuentes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme