Sentier des petits et des grands Sainte-Catherine Rhône

Sentier des petits et des grands

Sentier des petits et des grands Départ derrière la mairie 69440 Sainte-Catherine Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez les richesses de la vallée du Bozançon, espace naturel sensible du Rhône.Ce parcours en balcon vous livre les secrets du Bozançon au travers de 7 tables de lecture simples et ludiques sur la faune, la flore et le patrimoine bâti de la vallée.

+33 4 78 48 64 32

English : Hikers’ trail for young and old

An interpretation trail on the tops of the Sensitive Natural Areas in Bozançon valley. Your progress will be punctuated by 7 easy and fun scenic viewpoint maps detailing the fauna, flora and built heritage throughout the valley.

Deutsch : Sentier des petits et des grands

Entdecken Sie die Reichtümer des Bozançon-Tals, eines sensiblen Naturraums der Rhône.Dieser Balkonweg enthüllt Ihnen die Geheimnisse des Bozançon anhand von 7 einfachen und spielerischen Lesetischen über die Fauna, die Flora und das bauliche Erbe des Tals.

Italiano :

Scoprite la ricchezza della valle del Bozançon, un’area naturale sensibile del Rodano. Questo sentiero-balcone svela i segreti del Bozançon attraverso 7 tavole di lettura semplici e divertenti sulla fauna, la flora e il patrimonio edilizio della valle.

Español : Sentier des petits et des grands

Descubra la riqueza del valle del Bozançon, un espacio natural sensible del Ródano. Este sendero de balcones revela los secretos del Bozançon a través de 7 cuadros de lectura sencillos y divertidos sobre la fauna, la flora y el patrimonio construido del valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme