Sentier des Petits Noyers Barbezières Barbezières Charente

Sentier des Petits Noyers Barbezières Le bourg 16140 Barbezières Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le château de Barbezières et son petit musée. Grande balade dans son village, les bois et les champs.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover Barbezières castle and its small museum. Stroll through the village, woods and fields.
Deutsch :
Entdecken Sie das Schloss von Barbezières und sein kleines Museum. Großer Spaziergang durch sein Dorf, die Wälder und Felder.
Italiano :
Scoprite il castello di Barbezières e il suo piccolo museo. Passeggiate nel villaggio, nei boschi e nei campi.
Español :
Descubra el castillo de Barbezières y su pequeño museo. Pasee por el pueblo, los bosques y los campos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07