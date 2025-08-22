Sentier des Petits Noyers Barbezières Barbezières Charente

Sentier des Petits Noyers Barbezières

Sentier des Petits Noyers Barbezières Le bourg 16140 Barbezières Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le château de Barbezières et son petit musée. Grande balade dans son village, les bois et les champs.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover Barbezières castle and its small museum. Stroll through the village, woods and fields.

Deutsch :

Entdecken Sie das Schloss von Barbezières und sein kleines Museum. Großer Spaziergang durch sein Dorf, die Wälder und Felder.

Italiano :

Scoprite il castello di Barbezières e il suo piccolo museo. Passeggiate nel villaggio, nei boschi e nei campi.

Español :

Descubra el castillo de Barbezières y su pequeño museo. Pasee por el pueblo, los bosques y los campos.

