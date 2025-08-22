SENTIER DES PINS Saint-Julien-des-Points Lozère
Durée : 150 Distance : 6500.0 Tarif :
Malgré la dualité entre les châtaigniers et les pins maritimes, on retrouve tout ce qui fait le charme des paysages cévenols murets, châtaigneraies encore bien entretenues, mas cévenol, panoramas sur les vallées… le long d’un chemin bien ombragé.
+33 4 66 45 81 94
English :
Despite the duality of chestnut and maritime pine, you’ll find everything that makes the Cevennes so charming: low walls, chestnut groves still well tended, Cevennes farmhouses, panoramic views over the valleys… all along a well-shaded path.
Deutsch :
Trotz der Dualität zwischen Kastanienbäumen und Seekiefern findet man alles, was den Charme der Cevennenlandschaft ausmacht: Mauern, noch gut gepflegte Kastanienwälder, ein Bauernhaus aus den Cevennen, Panoramablicke über die Täler… entlang eines gut beschatteten Weges.
Italiano :
Nonostante il dualismo tra castagno e pino marittimo, troverete tutto ciò che rende le Cévennes così affascinanti: muretti, castagneti ancora ben curati, una fattoria delle Cévennes, viste panoramiche sulle valli… il tutto lungo un sentiero ben ombreggiato.
Español :
A pesar de la dualidad del castaño y el pino marítimo, encontrará todo lo que hace tan encantadoras a las Cevenas: muros bajos, castañares aún bien cuidados, una granja cevenolesa, vistas panorámicas sobre los valles… todo ello a lo largo de un sendero bien sombreado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par CDT Lozère