Sentier des Plaines Saint Front Saint-Front Charente

Sentier des Plaines Saint Front

Sentier des Plaines Saint Front Le bourg 16460 Saint-Front Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez l’église de Saint-Front et son important clocher-porche dominant la vallée.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the church of Saint-Front and its imposing bell tower-porch overlooking the valley.

Deutsch :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Front mit ihrem bedeutenden, das Tal überragenden Glockenturm mit Torbogen.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Front e il suo grande campanile che domina la valle.

Español :

Descubra la iglesia de Saint-Front y su gran campanario con vistas al valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme