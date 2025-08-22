Sentier des Plaines Saint Front Saint-Front Charente
Sentier des Plaines Saint Front Saint-Front Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier des Plaines Saint Front
Sentier des Plaines Saint Front Le bourg 16460 Saint-Front Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez l’église de Saint-Front et son important clocher-porche dominant la vallée.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the church of Saint-Front and its imposing bell tower-porch overlooking the valley.
Deutsch :
Entdecken Sie die Kirche Saint-Front mit ihrem bedeutenden, das Tal überragenden Glockenturm mit Torbogen.
Italiano :
Scoprite la chiesa di Saint-Front e il suo grande campanile che domina la valle.
Español :
Descubra la iglesia de Saint-Front y su gran campanario con vistas al valle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme