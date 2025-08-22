Sentier des P’tits Loups Courzieu Rhône

Sentier des P’tits Loups

Sentier des P’tits Loups Départ salle polyvalente 69690 Courzieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette randonnée familiale jalonnée de panneaux permet de découvrir l’aqueduc romain, la légende de la fontaine de Lafont, la faune et la flore du village de Courzieu, ainsi que des points de vue sur les Monts du Lyonnais et la vallée de la Brévenne.

https://courzieuaventure.fr/ +33 4 74 70 84 05

English : Young hikers’ trail

This 6 km educational tour will enable you to discover the Roman aqueduct, the legend of Lafont fountain, the fauna and flora around the village of Courzieu and the view over the Monts du Lyonnais and Brévenne valley area.

Deutsch :

Auf dieser mit Schildern markierten Familienwanderung können Sie das römische Aquädukt, die Legende des Brunnens von Lafont, die Fauna und Flora des Dorfes Courzieu sowie Aussichtspunkte mit Blick auf die Monts du Lyonnais und das Brévenne-Tal entdecken.

Italiano :

Questa escursione per famiglie, con la sua segnaletica, permette di scoprire l’acquedotto romano, la leggenda della fontana di Lafont, la fauna e la flora del villaggio di Courzieu, nonché i punti di vista sui Monts du Lyonnais e sulla valle di Brévenne.

Español :

Esta excursión familiar, señalizada, permite descubrir el acueducto romano, la leyenda de la fuente de Lafont, la fauna y la flora del pueblo de Courzieu, así como los miradores sobre los Montes del Lyonnais y el valle de Brévenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme