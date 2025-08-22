Sentier des Richets Boussières Doubs

Sentier des Richets A pieds Facile

Sentier des Richets Boussières 25320 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Petite boucle agréable sans difficulté majeure pour toute la famille sur les hauteurs des papeteries de Boussières

Facile

English :

Small pleasant loop without major difficulty for the whole family on the heights of the paper mills of Boussières

Deutsch :

Angenehme kleine Schleife ohne größere Schwierigkeiten für die ganze Familie auf den Höhen der Papierfabriken von Boussières

Italiano :

Piccolo anello piacevole e senza grandi difficoltà per tutta la famiglia sulle alture delle cartiere di Boussières

Español :

Pequeño bucle agradable sin mayor dificultad para toda la familia en las alturas de las papeleras de Boussières

