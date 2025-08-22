Sentier des Richets Boussières Doubs
vendredi 1 mai 2026
Sentier des Richets A pieds Facile
Sentier des Richets Boussières 25320 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3000.0 Tarif :
Petite boucle agréable sans difficulté majeure pour toute la famille sur les hauteurs des papeteries de Boussières
Facile
English :
Small pleasant loop without major difficulty for the whole family on the heights of the paper mills of Boussières
Deutsch :
Angenehme kleine Schleife ohne größere Schwierigkeiten für die ganze Familie auf den Höhen der Papierfabriken von Boussières
Italiano :
Piccolo anello piacevole e senza grandi difficoltà per tutta la famiglia sulle alture delle cartiere di Boussières
Español :
Pequeño bucle agradable sin mayor dificultad para toda la familia en las alturas de las papeleras de Boussières
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data