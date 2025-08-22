Sentier des Roches Bouillé-Ménard Maine-et-Loire

Sentier des Roches

Sentier des Roches 49520 Bouillé-Ménard Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 14600.0 Tarif :

La poésie des noms de lieux vous accompagne de crêtes en chemins creux, de ruisseaux en forêts et de hameaux en fermes isolées de part et d’autre de l’Araize sur le sentier des Roches de Bouillé-Ménard en Anjou bleu.

http://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

The poetry of place names accompanies you from ridges to sunken paths, from streams to forests and from hamlets to isolated farms on both sides of the Araize river on the path of the Roches de Bouillé-Ménard in Anjou bleu.

Deutsch :

Die Poesie der Ortsnamen begleitet Sie von Bergkämmen zu Hohlwegen, von Bächen zu Wäldern und von Weilern zu Einzelgehöften zu beiden Seiten des Flusses Araize auf dem Pfad der Felsen von Bouillé-Ménard im blauen Anjou.

Italiano :

La poesia dei nomi dei luoghi vi accompagna dai crinali ai sentieri incassati, dai ruscelli alle foreste e dalle frazioni alle fattorie isolate su entrambi i lati dell’Araize sul sentiero delle Roches de Bouillé-Ménard nell’Anjou bleu.

Español :

La poesía de los nombres de lugares le acompaña desde las crestas hasta los caminos hundidos, desde los arroyos hasta los bosques y desde las aldeas hasta las granjas aisladas a ambos lados del Araize en el camino de las Roches de Bouillé-Ménard en Anjou bleu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime