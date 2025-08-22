SENTIER DES ROCHES Saint-Michel-de-Dèze Lozère

SENTIER DES ROCHES Marche nordique Facile

SENTIER DES ROCHES Parking 48160 Saint-Michel-de-Dèze Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 5300.0 Tarif :

En fait c’est quoi du schiste ? Cette balade permet de se confronter à cette roche aux milles nuances grisées, emblématique des Cévennes. Le long du chemin des piquets numérotés vous indiquent des sites précis où vous pourrez vous amuser à détecter les différentes couleurs des micashistes.

English :

What is schist? This walk is an opportunity to come face to face with this rock of a thousand shades of grey, emblematic of the Cévennes. Along the way, numbered posts indicate specific sites where you can have fun detecting the different colors of micashists.

Deutsch :

Was ist eigentlich Schiefer? Auf dieser Wanderung können Sie sich mit diesem Gestein mit seinen tausend Grauschattierungen auseinandersetzen, das für die Cevennen typisch ist. Entlang des Weges markieren nummerierte Pflöcke bestimmte Stellen, an denen Sie spielerisch die verschiedenen Farben der Glimmersteine erkennen können.

Italiano :

Che cos’è lo scisto? Questa passeggiata permette di avvicinarsi a questa roccia dalle mille sfumature di grigio, emblematica delle Cévennes. Lungo il percorso, postazioni numerate indicano siti specifici dove potrete divertirvi a individuare i diversi colori dei micascisti.

Español :

¿Qué es el esquisto? Este itinerario le permitirá familiarizarse con esta roca de mil tonalidades de gris, emblemática de las Cevenas. A lo largo del recorrido, unos postes numerados le indicarán lugares específicos donde podrá divertirse detectando los diferentes colores de los micaesquistos.

