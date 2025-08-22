Sentier des sablières Fouqueure Fouqueure Charente
Fouqueure est une commune rurale au riche passé avec de nombreux vestiges dont les plus anciens datent de la préhistoire.
+33 5 45 20 68 46
English :
Fouqueure is a rural commune with a rich past and numerous remains, the oldest of which date back to prehistoric times.
Deutsch :
Fouqueure ist eine ländliche Gemeinde mit einer reichen Vergangenheit und zahlreichen Überresten, von denen die ältesten aus der Vorgeschichte stammen.
Italiano :
Fouqueure è una comunità rurale con una ricca storia, che comprende numerosi resti risalenti alla preistoria.
Español :
Fouqueure es una comunidad rural con una rica historia, que incluye numerosos vestigios que se remontan a la prehistoria.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme