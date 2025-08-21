Sentier des savoir-faire Ravilloles Jura
Sentier des savoir-faire
Sentier des savoir-faire 1 Grand’Rue 39170 Ravilloles Jura Bourgogne-Franche-Comté
Le sentier est adapté aux grands comme aux petits et permet de découvrir, de manière ludique, les savoir-faire haut-jurassiens.
https://www.atelierdessavoirfaire.fr/ +33 3 84 42 65 06
English : Sentier des savoir-faire
The trail is suitable for young and old alike, and is a fun way to discover the know-how of the Haute-Jurassie region.
Deutsch : Sentier des savoir-faire
Der Pfad ist für Groß und Klein geeignet und ermöglicht es, auf spielerische Weise das Know-how des Haut-Jurassiens zu entdecken.
Italiano :
Il percorso è adatto a grandi e piccini ed è un modo divertente per scoprire il know-how della regione dell’Alta Giurassia.
Español :
El sendero es apto tanto para jóvenes como para mayores, y es una forma divertida de descubrir el saber hacer de la región de Haute-Jurassie.
