Sentier des savoir-faire Ravilloles Jura

Sentier des savoir-faire

Sentier des savoir-faire 1 Grand’Rue 39170 Ravilloles Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier est adapté aux grands comme aux petits et permet de découvrir, de manière ludique, les savoir-faire haut-jurassiens.

https://www.atelierdessavoirfaire.fr/ +33 3 84 42 65 06

English : Sentier des savoir-faire

The trail is suitable for young and old alike, and is a fun way to discover the know-how of the Haute-Jurassie region.

Deutsch : Sentier des savoir-faire

Der Pfad ist für Groß und Klein geeignet und ermöglicht es, auf spielerische Weise das Know-how des Haut-Jurassiens zu entdecken.

Italiano :

Il percorso è adatto a grandi e piccini ed è un modo divertente per scoprire il know-how della regione dell’Alta Giurassia.

Español :

El sendero es apto tanto para jóvenes como para mayores, y es una forma divertida de descubrir el saber hacer de la región de Haute-Jurassie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data