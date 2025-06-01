Sentier des Seigneurs Quetteville Calvados

Sentier des Seigneurs Quetteville Calvados vendredi 1 août 2025.

Sentier des Seigneurs

Sentier des Seigneurs 14130 Quetteville Calvados Normandie

Durée : 80 Distance : 10000.0 Tarif :

Aux portes de Honfleur, cette balade est à effectuer en petite calèche sportive et vous emmène découvrir les environs de Quetteville, entre les paysages de bocage de la Vallée de la Morelle et la plaine agricole herbagère.

Sur le chemin du retour, offrez-vous une pause ainsi qu’à votre cheval ! Arrêtez-vous à l’église Saint Laurent et à deux pas du tracé, la fontaine du même nom vous offre ses eaux… Toute une histoire à porter de mains… Les eaux de la fontaine St Laurent sont réputées pour guérir les maladies de peau.

Quant à l’église, érigée au XI ème siècle dans la volonté de christianiser les Vikings installés dans la région, elle est consacrée à Saint Laurent. Elle possède un autel avec une statue du Saint qui était invoqué pour guérir des maux de peau. La coutume voulait que l’on pique des épingles sur la statue à l’endroit correspondant à sa douleur.

Quetteville fête Saint Laurent au mois d’août… Venez dans cette commune du Calvados en calèche !

Ce parcours peut également s’effectuer à pied…

http://www.ot-honfleur.fr/ +33 2 31 89 23 30

English : Sentier des Seigneurs

On the outskirts of Honfleur, this ride is to be done in a small, sporty horse-drawn carriage and takes you to discover the surroundings of Quetteville, between the hedged farmland of the Morelle Valley and the grassy agricultural plain.

On the way back, give yourself and your horse a break! Stop at the church of Saint Laurent and a stone’s throw from the track, the fountain of the same name offers you its waters… A whole story to be carried by your hands… The waters of the fountain of St. Laurent are reputed to cure skin diseases

As for the church, erected in the 11th century with the aim of Christianising the Vikings who settled in the region, it is dedicated to Saint Laurent. It has an altar with a statue of the Saint who was invoked to cure skin ailments. It was customary to prick pins on the statue in the place corresponding to his pain

Quetteville celebrates Saint Laurent in August… Come to this commune of Calvados by horse-drawn carriage !

This route can also be done on foot…

Deutsch :

Vor den Toren von Honfleur können Sie diesen Ausflug in einer kleinen, sportlichen Kutsche unternehmen und die Umgebung von Quetteville zwischen den Heckenlandschaften des Morelle-Tals und der landwirtschaftlich genutzten Graslandebene erkunden.

Gönnen Sie sich und Ihrem Pferd auf dem Rückweg eine Pause! Halten Sie an der Kirche Saint Laurent und nur wenige Schritte von der Strecke entfernt bietet Ihnen der gleichnamige Brunnen sein Wasser an… Eine ganze Geschichte liegt Ihnen zu Füßen… Das Wasser des Brunnens St. Laurent soll Hautkrankheiten heilen

Die Kirche, die im 11. Jahrhundert errichtet wurde, um die in der Region ansässigen Wikinger zu christianisieren, ist dem heiligen Laurentius geweiht. Sie besitzt einen Altar mit einer Statue des Heiligen, der zur Heilung von Hautkrankheiten angerufen wurde. Es war üblich, die Statue an der Stelle mit Nadeln zu stechen, die dem Schmerz entsprach

Quetteville feiert den Heiligen Laurentius im August… Kommen Sie mit der Kutsche in diese Gemeinde im Calvados!

Diese Strecke kann auch zu Fuß zurückgelegt werden…

Italiano :

Alle porte di Honfleur, questo giro si effettua in una piccola carrozza trainata da cavalli e vi porta a scoprire i dintorni di Quetteville, tra i campi coltivati a siepi della Valle della Morelle e la pianura agricola erbosa.

Al ritorno, concedete a voi stessi e al vostro cavallo una pausa! Fermatevi alla chiesa di Saint Laurent e, a pochi passi dal percorso, l’omonima fontana vi offre le sue acque… Un’intera storia a portata di mano… Le acque della fontana di St Laurent sono note per curare le malattie della pelle

La chiesa, costruita nell’XI secolo per cristianizzare i vichinghi che si erano stabiliti nella regione, è dedicata a Saint Laurent. Ha un altare con una statua del santo che veniva invocato per curare le malattie della pelle. Era consuetudine conficcare degli spilli nella statua nel punto del dolore

Quetteville celebra Saint Laurent in agosto… Venite in questo villaggio del Calvados in carrozza!

Questo tour può essere fatto anche a piedi…

Español :

A las puertas de Honfleur, este paseo se realiza en un pequeño coche de caballos y le lleva a descubrir los alrededores de Quetteville, entre las tierras de cultivo con setos del valle de Morelle y la llanura agrícola cubierta de hierba.

En el camino de vuelta, ¡déjate llevar por ti y por tu caballo! Deténgase en la iglesia de Saint Laurent y, a un paso de la ruta, la fuente del mismo nombre le ofrece sus aguas… Toda una historia al alcance de la mano… Las aguas de la fuente de San Lorenzo tienen fama de curar las enfermedades de la piel

En cuanto a la iglesia, construida en el siglo XI para cristianizar a los vikingos que se habían instalado en la región, está dedicada a San Lorenzo. Tiene un altar con una estatua del santo al que se invocaba para curar las enfermedades de la piel. Era costumbre clavar alfileres en la estatua en el punto de dolor

Quetteville celebra San Lorenzo en agosto… Venga a este pueblo de Calvados en coche de caballos

Este recorrido también se puede hacer a pie…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme