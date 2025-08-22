Sentier des Sources 1 Vaire Doubs

Sentier des Sources 1 A pieds Difficulté moyenne

Sentier des Sources 1 3 Rue de la Mairie 25220 Vaire Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Ce sentier vous mènera à travers des paysages bucoliques de la Vallée du Doubs. Sur le chemin, l’eau est omiprésente ruisseau, perte, source, zone humide… vous pourrez rencontrer des espèces protégées, notamment le triton alpestre et le sonneur à ventre jaune.

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/149832

English :

This trail will lead you through the bucolic landscapes of the Doubs Valley. On the way, water is omnipresent: brook, loss, source, wetland… you can meet protected species, notably the alpine newt and the yellow-bellied sounder.

Deutsch :

Dieser Pfad führt Sie durch die bukolischen Landschaften des Doubs-Tals. Auf dem Weg ist das Wasser allgegenwärtig: Bach, Verlust, Quelle, Feuchtgebiet… können Sie geschützten Arten begegnen, insbesondere dem Bergmolch und der Gelbbauchunke.

Italiano :

Questo percorso vi porterà attraverso i paesaggi bucolici della Valle del Doubs. Lungo il percorso, l’acqua è ovunque: ruscelli, torrenti, sorgenti, zone umide… è possibile incontrare specie protette, in particolare il tritone alpino e lo scandaglio dal ventre giallo.

Español :

Este sendero le llevará por los bucólicos paisajes del valle del Doubs. Por el camino, el agua está por todas partes: arroyos, riachuelos, manantiales, humedales… es posible que encuentre especies protegidas, en particular el tritón alpino y el sonador de vientre amarillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data