Sentier des Sources de l’Ignon Poncey-sur-l’Ignon Côte-d’Or

Sentier des Sources de l'Ignon 21440 Poncey-sur-l'Ignon Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Ce territoire au Seuil de Bourgogne est le château d’eau de la France, nous disent les géographes. Il faut bien entendu comprendre qu’ici à quelques kilomètres de Langres, de nombreuses sources jaillissent et forment des rivières qui s’écoulent, soit vers la Méditerranée, soit vers la Manche. Avec un peu de poésie, tout est mieux, n’est-ce pas ?

English :

This territory at the « Burgundy Threshold » is the water tower of France, say the geographers. Of course, it is important to understand that here, a few kilometers from Langres, numerous springs gush out and form rivers that flow either to the Mediterranean or to the English Channel. With a little poetry, everything is better, isn’t it?

Deutsch :

Dieses Gebiet an der « Burgunderschwelle » ist das Wasserschloss Frankreichs, sagen uns die Geografen. Damit ist natürlich gemeint, dass hier, nur wenige Kilometer von Langres entfernt, zahlreiche Quellen entspringen und Flüsse bilden, die entweder zum Mittelmeer oder zum Ärmelkanal fließen. Mit ein bisschen Poesie ist alles besser, nicht wahr?

Italiano :

Questo territorio alla « soglia della Borgogna » è la torre d’acqua della Francia, dicono i geografi. Certo, bisogna capire che qui, a pochi chilometri da Langres, sgorgano numerose sorgenti che formano fiumi che scorrono verso il Mediterraneo o la Manica. Con un po’ di poesia, tutto è più bello, no?

Español :

Este territorio del « Umbral de Borgoña » es el depósito de agua de Francia, dicen los geógrafos. Por supuesto, hay que entender que aquí, a pocos kilómetros de Langres, brotan numerosos manantiales que forman ríos que fluyen hacia el Mediterráneo o el Canal de la Mancha. Con un poco de poesía, todo es mejor, ¿no?

