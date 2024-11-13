Sentier des Sources Paramelle Moloy Côte-d’Or

vendredi 1 août 2025

A pieds Difficulté moyenne

Sentier des Sources Paramelle 21120 Moloy Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0

Ce parcours vous fera traverser Moloy, un authentique village de la vallée de l’Ignon, chargé en histoire. Le sentier vous mènera à la fois en forêt où se situent différentes sources découvertes par le célèbre Jean-Baptiste Paramelle et le cœur du village renommé par ses maisons atypiques du XVIème siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste du XVème siècle.

English :

This trail takes you through Moloy, an authentic Ignon valley village steeped in history. The trail takes you both into the forest, where you’ll find various springs discovered by the famous Jean-Baptiste Paramelle, and into the heart of the village, renowned for its unusual 16th-century houses and 15th-century Saint-Jean-Baptiste church.

Deutsch :

Dieser Weg führt Sie durch Moloy, ein authentisches, geschichtsträchtiges Dorf im Tal des Ignon. Der Weg führt Sie sowohl in den Wald, wo sich verschiedene Quellen befinden, die von dem berühmten Jean-Baptiste Paramelle entdeckt wurden, als auch in das Herz des Dorfes, das für seine atypischen Häuser aus dem 16. Jahrhundert und die Kirche Saint-Jean-Baptiste aus dem 15. Jahrhundert bekannt ist.

Italiano :

Questo itinerario attraversa Moloy, un autentico villaggio della valle dell’Ignon ricco di storia. Il percorso si snoda attraverso la foresta, dove si trovano diverse sorgenti scoperte dal famoso Jean-Baptiste Paramelle, e il cuore del villaggio, rinomato per le sue insolite case del XVI secolo e la chiesa di Saint-Jean-Baptiste del XV secolo.

Español :

Esta ruta le llevará por Moloy, un auténtico pueblo del valle de Ignon cargado de historia. El recorrido atraviesa el bosque, donde se encuentran varias fuentes descubiertas por el célebre Jean-Baptiste Paramelle, y el corazón del pueblo, famoso por sus curiosas casas del siglo XVI y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste, del siglo XV.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data