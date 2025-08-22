Sentier des Tannes et Glacières du Margériaz Aillon-le-Jeune Savoie

Sentier des Tannes et Glacières du Margériaz

Sentier des Tannes et Glacières du Margériaz D59A 73340 Aillon-le-Jeune Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Gouffres, tannes, glacières, pont de pierre, grotte des fées… cette montagne est un vrai gruyère de calcaire façonné par l’eau ! Suivez le sentier de découverte qui vous guidera au milieu des cavités du Margériaz et vous en dévoilera tous les mystères.

English : Footpath Tannes et glacières of Margériaz

Margeriaz’s vast limestone plateau abounds in holes called tannes . An often strange and always spectacular landscape has emerged and keeps changing before our eyes: the karst. This waymarked walking route has 9 information boards.

Deutsch :

Abgründe, Tannine, Eishöhlen, Steinbrücken, Feengrotten… dieser Berg ist ein wahrer Schweizer Käse aus Kalkstein, der vom Wasser geformt wurde! Folgen Sie dem Entdeckungspfad, der Sie durch die Höhlen des Margériaz führt und Ihnen alle Geheimnisse enthüllt.

Italiano :

Il vasto altopiano calcareo del Margériaz è ricco di buche note come tannes . Un paesaggio alquanto insolito e assolutamente spettacolare che si trasforma sotto i nostri occhi: il paesaggio carsico. Itinerario pedonale segnalato e caratterizzato da 9 fermate intermedie.

Español :

Simas, tanques, glaciares, puentes de piedra, grutas de hadas… ¡esta montaña es un auténtico cráter de piedra caliza modelada por el agua! Siga el recorrido de descubrimiento que le guiará por las cuevas del Margériaz y le desvelará todos sus misterios.

