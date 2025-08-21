Sentier des Tannes Moëze Charente-Maritime
Sentier des Tannes
Sentier des Tannes ferme des Tannes 17780 Moëze Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Parcours qui permet de longer les anciennes salines de la réserve naturelle de Moëze-Oléron, un hotspot de l’ornithologie !
https://www.reserve-moeze-oleron.fr/ +33 7 68 24 70 23
English : Tannes Trail
This route takes you along the old salt pans of the Moëze-Oléron nature reserve, a hotspot for ornithology!
Deutsch : Pfad der Tannes
Strecke, die an den alten Salinen des Naturschutzgebiets Moëze-Oléron entlangführt, einem Hotspot der Vogelwelt!
Italiano :
Un percorso che permette di camminare lungo le antiche saline della riserva naturale di Moëze-Oléron, punto di riferimento per l’ornitologia!
Español :
Un itinerario que le permitirá recorrer las antiguas salinas de la reserva natural de Moëze-Oléron, ¡un punto de referencia para la ornitología!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30