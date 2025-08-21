Sentier des Tannes Moëze Charente-Maritime

Sentier des Tannes

Sentier des Tannes ferme des Tannes 17780 Moëze Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Parcours qui permet de longer les anciennes salines de la réserve naturelle de Moëze-Oléron, un hotspot de l’ornithologie !

https://www.reserve-moeze-oleron.fr/ +33 7 68 24 70 23

English : Tannes Trail

This route takes you along the old salt pans of the Moëze-Oléron nature reserve, a hotspot for ornithology!

Deutsch : Pfad der Tannes

Strecke, die an den alten Salinen des Naturschutzgebiets Moëze-Oléron entlangführt, einem Hotspot der Vogelwelt!

Italiano :

Un percorso che permette di camminare lungo le antiche saline della riserva naturale di Moëze-Oléron, punto di riferimento per l’ornitologia!

Español :

Un itinerario que le permitirá recorrer las antiguas salinas de la reserva natural de Moëze-Oléron, ¡un punto de referencia para la ornitología!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme