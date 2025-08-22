Sentier des Terres Rouges Ventouse Ventouse Charente

Sentier des Terres Rouges Ventouse

Sentier des Terres Rouges Ventouse Cimetière 16460 Ventouse Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le village de Ventouse à travers cette balade où vous pourrez admirer de très beaux points de vue et traverser les chemins de bois.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the village of Ventouse on this walk where you can admire beautiful views and cross woodland paths.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf Ventouse auf dieser Wanderung, bei der Sie schöne Aussichtspunkte bewundern und Waldwege durchqueren können.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Ventouse in questa passeggiata, dove potrete ammirare splendidi panorami e attraversare i sentieri del bosco.

Español :

Descubra el pueblo de Ventouse en este paseo en el que podrá admirar las hermosas vistas y atravesar los senderos del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme