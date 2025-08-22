Sentier des Terres Rouges Ventouse Ventouse Charente
Sentier des Terres Rouges Ventouse Ventouse Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier des Terres Rouges Ventouse
Sentier des Terres Rouges Ventouse Cimetière 16460 Ventouse Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez le village de Ventouse à travers cette balade où vous pourrez admirer de très beaux points de vue et traverser les chemins de bois.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the village of Ventouse on this walk where you can admire beautiful views and cross woodland paths.
Deutsch :
Entdecken Sie das Dorf Ventouse auf dieser Wanderung, bei der Sie schöne Aussichtspunkte bewundern und Waldwege durchqueren können.
Italiano :
Scoprite il villaggio di Ventouse in questa passeggiata, dove potrete ammirare splendidi panorami e attraversare i sentieri del bosco.
Español :
Descubra el pueblo de Ventouse en este paseo en el que podrá admirar las hermosas vistas y atravesar los senderos del bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme