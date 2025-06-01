Sentier des tilleuls et allée des châtaigniers Oderen Haut-Rhin

Sentier des tilleuls et allée des châtaigniers Oderen Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Sentier des tilleuls et allée des châtaigniers

Sentier des tilleuls et allée des châtaigniers 68830 Oderen Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : Tarif :

Un sentier panoramique pour découvrir les paysages de la Haute-Thur. Cet itinéraire vous fait découvrir l’histoire humaine et la géologie de ce haut lieu de la vie locale. Vous pouvez aussi prolongé ou commencé l’itinéraire par l’allée des châtaigniers. Ces itinéraires ont été aménagé par la commune et les bénévoles du village d’Oderen avec la participation du CPIE des Hautes-Vosges.

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90

English :

A panoramic trail to discover the landscapes of the Upper Thur. This itinerary makes you discover the human history and the geology of this high place of the local life. You can also extend or begin the itinerary by the chestnut tree path. These itineraries were created by the commune and the volunteers of the village of Oderen with the participation of the CPIE des Hautes-Vosges.

Deutsch :

Ein Panoramaweg, auf dem Sie die Landschaften der Haute-Thur entdecken können. Auf dieser Route lernen Sie die menschliche Geschichte und die Geologie dieser Hochburg des lokalen Lebens kennen. Sie können die Route auch durch die Kastanienallee verlängern oder beginnen. Diese Routen wurden von der Gemeinde und den Freiwilligen des Dorfes Oderen mit Unterstützung des CPIE der Hautes-Vosges angelegt.

Italiano :

Un sentiero panoramico per scoprire il paesaggio dell’Alta Thur. Questo itinerario permette di scoprire la storia umana e la geologia di questo luogo importante per la vita locale. È anche possibile prolungare o iniziare il percorso dal sentiero dei castagni. Questi itinerari sono stati realizzati dal comune e dai volontari del villaggio di Oderen con la partecipazione del CPIE degli Hautes-Vosges.

Español :

Un sendero panorámico para descubrir el paisaje del Alto Thur. Este itinerario permite descubrir la historia humana y la geología de este importante lugar en la vida local. También puede ampliar o iniciar el itinerario por el camino de los castaños. Estos itinerarios fueron creados por el municipio y los voluntarios del pueblo de Oderen con la participación del CPIE de los Altos Vosgos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Système d’informations touristique Alsace