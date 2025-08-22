Sentier des trois rivières Puyréaux Puyréaux Charente

Sentier des trois rivières Puyréaux

Sentier des trois rivières Puyréaux place du monument au mort en face du restaurant l’escale. 16230 Puyréaux Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Située sur les rives de la Bonnieure, Puyréaux vient du latin podium régale qui signifie colline royale . De nombreuses fontaines prennent naissance dans la commune.

+33 5 45 20 68 46

English :

Situated on the banks of the Bonnieure river, Puyréaux comes from the Latin podium regale, meaning royal hill . Numerous fountains originate in the commune.

Deutsch :

Puyréaux liegt an den Ufern des Flusses Bonnieure und stammt vom lateinischen podium régale ab, was königlicher Hügel bedeutet. In der Gemeinde entspringen zahlreiche Brunnen.

Italiano :

Situato sulle rive del fiume Bonnieure, Puyréaux deriva dal latino podium regale, che significa collina reale . Nel comune sono sorte numerose fontane.

Español :

Situado a orillas del río Bonnieure, Puyréaux procede del latín podium regale, que significa colina real . En el municipio han surgido numerosas fuentes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme