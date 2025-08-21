Sentier des végétaux sacrés Venasque Vaucluse

Sentier des végétaux sacrés

Sentier des végétaux sacrés Route de Pernes les Fontaines 84210 Venasque Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le sentier des végétaux sacrés est aménagé avec des bornes portant un QR code à scanner avec votre smartphone afin d’accéder aux vidéos expliquant les aspects sacrés de chacun des 12 végétaux.

https://www.ventouxprovence.fr/ +33 4 90 63 00 78

English :

The sacred plant trail is laid out with markers bearing a QR code that you can scan with your smartphone to access videos explaining the sacred aspects of each of the 12 plants.

Deutsch :

Der Pfad der heiligen Pflanzen ist mit Pollern ausgestattet, die einen QR-Code tragen, den Sie mit Ihrem Smartphone scannen können, um auf Videos zuzugreifen, die die heiligen Aspekte jeder der 12 Pflanzen erklären.

Italiano :

Il sentiero delle piante sacre è stato allestito con terminali dotati di un codice QR che si può scansionare con lo smartphone per accedere a video che spiegano gli aspetti sacri di ciascuna delle 12 piante.

Español :

El sendero de plantas sagradas está trazado con terminales que llevan un código QR que se puede escanear con el smartphone para acceder a vídeos que explican los aspectos sagrados de cada una de las 12 plantas.

