Sentier des Vergers de la Ballastière (Boucle) Landry Savoie

Sentier des Vergers de la Ballastière (Boucle)

Sentier des Vergers de la Ballastière (Boucle) 73210 Landry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un site à découvrir pour notamment s’initier aux variétés de pommes anciennes…

https://www.lesarcs.com/ +33 4 79 07 12 57

English : Sentier des Vergers de la Ballastière

A place to discover, particularly to learn about the old apple varieties.

Deutsch : Sentier des Vergers de la Ballastière

Ein Ort zu entdecken, vor allem über die alten Apfelsorten zu lernen.

Italiano :

Un sito da scoprire per conoscere le vecchie varietà di mele?

Español : Sentier des Vergers de la Ballastière

¿Un sitio por descubrir para conocer las variedades de manzanas antiguas?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme