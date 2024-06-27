Sentier des Vergers de la Ballastière (Boucle) Landry Savoie
Sentier des Vergers de la Ballastière (Boucle) Landry Savoie vendredi 1 août 2025.
Sentier des Vergers de la Ballastière (Boucle)
Sentier des Vergers de la Ballastière (Boucle) 73210 Landry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un site à découvrir pour notamment s’initier aux variétés de pommes anciennes…
https://www.lesarcs.com/ +33 4 79 07 12 57
English : Sentier des Vergers de la Ballastière
A place to discover, particularly to learn about the old apple varieties.
Deutsch : Sentier des Vergers de la Ballastière
Ein Ort zu entdecken, vor allem über die alten Apfelsorten zu lernen.
Italiano :
Un sito da scoprire per conoscere le vecchie varietà di mele?
Español : Sentier des Vergers de la Ballastière
¿Un sitio por descubrir para conocer las variedades de manzanas antiguas?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme