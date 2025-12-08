Sentier des vies Le Crouzet Doubs

Sentier des vies A pieds Très difficile

Sentier des vies Parking Chalet Gillard, Le Crouzet 25240 Le Crouzet Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15390.0 Tarif :

Sentier pédagogique sur le thème de la vie de l’homme et son adaptation en moyenne montagne. Parcours en 3 petites boucles (5,5 km) ou en totalité (16 km), chacune parsemée de bornes explicatives. À découvrir, les Combes Derniers et son évolution au fil du temps.

https://explore.doubs.fr/trek/1673

English :

Educational trail on the theme of man’s life and adaptation to the mountains. There are 3 short loops (5.5 km) or the whole trail (16 km), each dotted with explanatory markers. Discover the Combes Derniers and its evolution over time.

Deutsch :

Lehrpfad zum Thema Das Leben des Menschen und seine Anpassung an das Mittelgebirge . Strecke in 3 kleinen Schleifen (5,5 km) oder als Ganzes (16 km), jeweils mit erläuternden Steinen gespickt. Zu entdecken gibt es die Combes Derniers und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit.

Italiano :

Percorso didattico sul tema della vita dell’uomo e del suo adattamento alla montagna. Sono disponibili 3 brevi anelli (5,5 km) o l’intero percorso (16 km), ognuno dei quali è disseminato di punti informativi. Scoprite le Combes Derniers e la loro evoluzione nel tempo.

Español :

Sendero didáctico sobre el tema de la vida del hombre y su adaptación a la montaña. Hay 3 bucles cortos (5,5 km) o todo el sendero (16 km), cada uno salpicado de puntos de información. Descubra las Combes Derniers y su evolución a lo largo del tiempo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data