Sentier Détours N°1 Breuillet Breuillet Charente-Maritime

Sentier Détours N°1 Breuillet

Sentier Détours N°1 Breuillet Place Jean-Noël Lipokwski (départ) 17920 Breuillet Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce Sentier Détours vous invite à découvrir le cœur de ville de Breuillet, ses villages périphériques et ses principaux lieux-dits via le parcours La Rainette .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/0bd4632c-0097-4526-a27b-67871e7a7974/detours-a-pied-1-breuillet +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours (detour trail) invites you to discover the heart of Breuillet, its outlying villages and its main localities via the La Rainette route.

Deutsch :

Dieser Sentier Détours lädt Sie dazu ein, das Stadtzentrum von Breuillet, seine Randdörfer und seine wichtigsten Orte über die Strecke La Rainette zu entdecken.

Italiano :

Questo Sentier Détours vi invita a scoprire il cuore di Breuillet, i suoi villaggi periferici e le sue località principali lungo il sentiero La Rainette .

Español :

Este Sentier Détours le invita a descubrir el corazón de Breuillet, sus pueblos periféricos y sus principales localidades a lo largo del sendero La Rainette .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme