Sentier Détours N°1 Ronce-les-Bains La Tremblade Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Ce Sentier Détours mène au cœur de la station balnéaire de Ronce-les-Bains et ses pittoresques villas.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/4a067e50-ffc5-4429-81e3-6bfb65f0675e/detours-a-pied-ronce-les-bains +33 5 46 08 21 00

English :

This Détours trail leads to the heart of the seaside resort of Ronce-les-Bains and its picturesque villas.

Deutsch :

Dieser Détours-Pfad führt in das Herz des Badeortes Ronce-les-Bains mit seinen malerischen Villen.

Italiano :

Questo percorso Détours conduce al cuore della località balneare di Ronce-les-Bains e alle sue pittoresche ville.

Español :

Este sendero Détours conduce al corazón de la estación balnearia de Ronce-les-Bains y sus pintorescas villas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme