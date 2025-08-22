Sentier Détours N°2 Breuillet Breuillet Charente-Maritime

Sentier Détours N°2 Breuillet

Sentier Détours N°2 Breuillet Rue du Centre (départ) 17920 Breuillet Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentier Détours vous emmène dans les champs et les bois de la commune de Breuillet via le parcours Le Grand Chêne .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/8bfb76e1-1b84-4f47-ba35-c0482716ab84/detours-a-pied-2-breuillet +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours trail takes you through the fields and woods of Breuillet via the Le Grand Chêne route.

Deutsch :

Dieser Sentier Détours führt Sie über den Parcours Le Grand Chêne durch die Felder und Wälder der Gemeinde Breuillet.

Italiano :

Questo Sentier Détours vi porta attraverso i campi e i boschi di Breuillet attraverso il sentiero Le Grand Chêne .

Español :

Este Sentier Détours le lleva por los campos y bosques de Breuillet a través del sendero Le Grand Chêne .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme