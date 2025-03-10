Sentier d’excellence 14 circuit terre de cristal Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Sentier d’excellence 14 circuit terre de cristal Saint-Louis-lès-Bitche Moselle vendredi 1 août 2025.

Sentier d’excellence 14 circuit terre de cristal Adultes Trail Facile

Sentier d’excellence 14 circuit terre de cristal Rue Coetlosquet 57620 Saint-Louis-lès-Bitche Moselle Grand Est

Durée : Distance : 14300.0 Tarif :

Cette randonnée essentiellement forestière vous fera découvrir Saint-Louis-Lès-Bitche, sa prestigieuse cristallerie et sa somptueuse église. Le parcours vous réservera aussi de jolies découvertes comme la chapelle Sainte-Vérène à Enchenberg ou les étangs du moulin et de la Loescherbach.

Découvrez La Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis. Le Musée du Cristal est installé au cœur de la prestigieuse manufacture de Saint-Louis, au plus près des souffleurs et tailleurs de cristal. Il met en lumière près de 2 000 pièces de cristal d’exception illustrant 4 siècles d’innovations et de créations artistiques. Pour vous faire plaisir, ne vous privez pas d’un petit détour par le Comptoir de la Manufacture, l’unique magasin d’usine des Cristalleries de Saint-Louis.

Ne manquez pas l’exceptionnelle église de Saint-Louis-lès-Bitche, de style néo-roman rhénan entièrement construite en pierre de taille de grès rose, couverte de tuiles colorées à glaçure plombifère

Le sentier sera ponctué d’autres curiosités, telles le lavoir du Hofterbrunne et ses tables de pique-nique avec barbecue à Saint-Louis-lès-Bitche, le très bel étang du Moulin à Saint-Louis-lès-Bitche et la Chapelle Sainte-Vérène à Enchenberg.

Facile

+33 3 87 06 16 16

English :

This hike, mainly forest, will make you discover Saint-Louis-Lès-Bitche, its prestigious crystal factory and its sumptuous church. The route will also reserve you some pretty discoveries such as the Sainte-Vérène chapel in Enchenberg or the ponds of the mill and the Loescherbach

Discover La Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis. The Crystal Museum is located in the heart of the prestigious Saint-Louis factory, close to the crystal blowers and cutters. It brings to light nearly 2,000 exceptional crystal pieces illustrating 4 centuries of innovation and artistic creation. For your pleasure, don’t miss a little detour to the Comptoir de la Manufacture, the only factory outlet of the Cristalleries de Saint-Louis.

Don’t miss the exceptional church of Saint-Louis-lès-Bitche, in Rhenish neo-Romanesque style, entirely built in pink sandstone ashlar and covered with coloured tiles with a lead glaze

The trail will be punctuated by other curiosities, such as the Hofterbrunne wash house and its picnic tables with barbecue in Saint-Louis-lès-Bitche, the beautiful pond of the Mill in Saint-Louis-lès-Bitche and the Sainte-Vérène Chapel in Enchenberg.

Deutsch :

Auf dieser überwiegend waldreichen Wanderung lernen Sie Saint-Louis-Lès-Bitche mit seiner renommierten Kristallfabrik und seiner prächtigen Kirche kennen. Die Strecke hält auch schöne Entdeckungen für Sie bereit, wie die Kapelle Sainte-Vérène in Enchenberg oder die Teiche der Mühle und des Loescherbachs

Entdecken Sie La Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis. Das Kristallmuseum befindet sich im Herzen der prestigeträchtigen Manufaktur von Saint-Louis, ganz in der Nähe der Kristallbläser und -schleifer. Es zeigt fast 2.000 außergewöhnliche Kristallstücke, die vier Jahrhunderte voller Innovationen und künstlerischer Kreationen illustrieren. Wenn Sie sich etwas Besonderes gönnen möchten, sollten Sie sich einen Abstecher in den Comptoir de la Manufacture, den einzigartigen Fabrikladen der Cristalleries de Saint-Louis, nicht entgehen lassen.

Verpassen Sie nicht die außergewöhnliche Kirche von Saint-Louis-lès-Bitche im rheinischen neuromanischen Stil, die vollständig aus rosa Sandsteinquadern erbaut und mit bunten Dachziegeln mit Bleiglasur gedeckt ist

Der Weg wird von weiteren Sehenswürdigkeiten unterbrochen, wie dem Waschhaus Hofterbrunne und seinen Picknicktischen mit Grill in Saint-Louis-lès-Bitche, dem sehr schönen Mühlenteich in Saint-Louis-lès-Bitche und der Kapelle Sainte-Vérène in Enchenberg.

Italiano :

Questa escursione, essenzialmente forestale, vi permetterà di scoprire Saint-Louis-Lès-Bitche, la sua prestigiosa fabbrica di cristallo e la sua sontuosa chiesa. Il percorso offre anche alcune belle scoperte, come la cappella Sainte-Vérène a Enchenberg o il mulino e gli stagni di Loescherbach

Scoprite La Grande Place, il Musée du Cristal Saint-Louis. Il Museo del Cristallo si trova nel cuore della prestigiosa fabbrica di Saint-Louis, vicino ai soffiatori e ai tagliatori di cristallo. L’esposizione presenta quasi 2.000 eccezionali pezzi di cristallo che illustrano quattro secoli di innovazione e creazione artistica. Per una chicca, non perdetevi una piccola deviazione verso il Comptoir de la Manufacture, l’unico punto vendita delle Cristalleries de Saint-Louis.

Da non perdere l’eccezionale chiesa di Saint-Louis-lès-Bitche, in stile neoromanico renano, interamente costruita in arenaria rosa e rivestita di piastrelle colorate con uno smalto di piombo

Il percorso sarà punteggiato da altre curiosità, come il lavatoio di Hofterbrunne e i suoi tavoli da picnic con barbecue a Saint-Louis-lès-Bitche, il bellissimo stagno del Moulin a Saint-Louis-lès-Bitche e la Cappella Sainte-Vérène a Enchenberg.

Español :

Esta excursión, esencialmente forestal, le permitirá descubrir Saint-Louis-Lès-Bitche, su prestigiosa fábrica de cristal y su suntuosa iglesia. La ruta también ofrece algunos descubrimientos agradables, como la capilla de Sainte-Vérène en Enchenberg o el molino y los estanques de Loescherbach

Descubra la Grande Place, el Museo del Cristal Saint-Louis. El Museo del Cristal está situado en el corazón de la prestigiosa fábrica de Saint-Louis, cerca de los sopladores y talladores de cristal. Presenta cerca de 2.000 piezas excepcionales de cristal que ilustran cuatro siglos de innovación y creación artística. Para darse un capricho, no se pierda una pequeña diversión en el Comptoir de la Manufacture, la única fábrica de las Cristalleries de Saint-Louis.

No se pierda la excepcional iglesia de Saint-Louis-lès-Bitche, de estilo neorrománico renano, construida íntegramente en piedra arenisca rosa y recubierta de azulejos de colores con esmalte de plomo

El recorrido estará salpicado de otras curiosidades, como el lavadero de Hofterbrunne y sus mesas de picnic con barbacoa en Saint-Louis-lès-Bitche, el hermoso estanque de Moulin en Saint-Louis-lès-Bitche y la capilla de Sainte-Vérène en Enchenberg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-10 par Système d’information touristique Lorrain