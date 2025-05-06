Sentier d’excellence 5 autour des blocs de combats du Simserhof Siersthal Moselle

Sur ce parcours chargé d’histoire, vous pourrez découvrir tout le dispositif extérieur de défense du Simserhof, l’un des plus importants ouvrages de la Ligne Maginot. Les 8 blocs de combats, les tourelles, les rails antichars et queues de cochon sont restés en l’état depuis la fin de la guerre.

Des blocs de combats sont disséminés autour du Simserhof. Ils avaient pour fonction d’assurer la défense de la frontière. Ils sont tous équipés de canons et de mitrailleuses. Les blocs 4 et 5 sont les plus impressionnants du parcours.

Les rails antichars servaient à bloquer l’avancée des chars, ils sont constitués de rails de chemin de fer plantés à la verticale dans le sol.

Tout au long du parcours, les panneaux explicatifs permettent de mieux comprendre la Ligne Maginot

Des tables de pique-nique sont aménagées à proximité du Simserhof.

En saison, de mars à octobre, le site est ouvert à la visite et dispose d’une cafétéria et d’une boutique.

English :

On this historic route, you can discover the entire external defence system of the Simserhof, one of the most important works of the Maginot Line. The 8 battle blocks, the turrets, the anti-tank rails and pigtails have remained in their original state since the end of the war.

Fighting blocks are scattered around Simserhof. Their function was to defend the border. They are all equipped with cannons and machine guns. Blocks 4 and 5 are the most impressive of the route.

The anti-tank rails were used to block the advance of the tanks. They are made of railway rails planted vertically in the ground.

All along the route, the explanatory panels allow a better understanding of the Maginot Line

Picnic tables are set up near the Simserhof.

In season, from March to October, the site is open to visitors and has a cafeteria and shop.

Deutsch :

Auf diesem geschichtsträchtigen Weg können Sie die gesamte äußere Verteidigungsanlage des Simserhofs, eines der wichtigsten Bauwerke der Maginot-Linie, entdecken. Die 8 Kampfblöcke, die Geschütztürme, die Panzerabwehrschienen und die Schweineschwänze sind seit Kriegsende unverändert erhalten geblieben.

Die Kampfblöcke sind um den Simserhof herum verstreut. Sie hatten die Aufgabe, die Grenzverteidigung zu gewährleisten. Sie sind alle mit Kanonen und Maschinengewehren ausgestattet. Die Blöcke 4 und 5 sind die beeindruckendsten auf der Strecke.

Die Panzerabwehrschienen dienten dazu, den Vormarsch von Panzern zu blockieren. Sie bestehen aus Eisenbahnschienen, die senkrecht in den Boden gesteckt wurden.

Auf dem gesamten Rundgang helfen Schautafeln, die Maginotlinie besser zu verstehen

In der Nähe des Simserhofs sind Picknicktische aufgestellt.

In der Saison, von März bis Oktober, ist die Anlage für Besucher geöffnet und verfügt über eine Cafeteria und einen Laden.

Italiano :

Lungo questo percorso storico, potrete scoprire l’intero sistema di difesa esterna del Simserhof, una delle strutture più importanti della Linea Maginot. Gli 8 blocchi di combattimento, le torrette, le rotaie anticarro e le code di maiale sono rimaste invariate dalla fine della guerra.

I blocchi di combattimento sono sparsi per il Simserhof. La loro funzione era quella di difendere il confine. Sono tutti equipaggiati con cannoni e mitragliatrici. I blocchi 4 e 5 sono i più impressionanti del percorso.

Le rotaie anticarro erano utilizzate per bloccare l’avanzata dei carri armati e sono costituite da binari ferroviari piantati verticalmente nel terreno.

Lungo tutto il percorso, pannelli esplicativi permettono di comprendere meglio la Linea Maginot

Nei pressi del Simserhof sono allestiti tavoli da picnic.

In stagione, da marzo a ottobre, il sito è aperto ai visitatori e dispone di una caffetteria e di un negozio.

Español :

En esta ruta histórica, podrá descubrir todo el sistema de defensa exterior de Simserhof, una de las estructuras más importantes de la Línea Maginot. Los 8 bloques de combate, las torretas, los raíles antitanque y las colas de cerdo no han cambiado desde el final de la guerra.

Los bloques de combate están repartidos por el Simserhof. Su función era defender la frontera. Todos están equipados con cañones y ametralladoras. Los bloques 4 y 5 son los más impresionantes de la ruta.

Los rieles antitanques se utilizaban para bloquear el avance de los tanques y están hechos de rieles de ferrocarril plantados verticalmente en el suelo.

A lo largo del recorrido, los paneles explicativos permiten comprender mejor la Línea Maginot

Se han instalado mesas de picnic cerca del Simserhof.

En temporada, de marzo a octubre, el recinto está abierto a los visitantes y cuenta con una cafetería y una tienda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par Système d’information touristique Lorrain