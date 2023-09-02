Sentier d’excellence 6 circuit du rocher de l’altschlossfelsen Roppeviller Moselle

Ce circuit emprunte une ancienne voie romaine pour vous mener de l’autre côté de la frontière, en Allemagne, sur le sentier pittoresque qui longe le majestueux rocher de l’Altschlossfelsen surnommé le rocher du Colorado .

Au départ de l’église de Roppeviller datant du XVIIIè siècle, avec sa tour-clocher de style roman, le parcours rejoint l’allée Helmut Kohl.

Moins d’un kilomètre plus loin se dresse le rocher de l’Altschlossfelsen, qui signifie « rocher du vieux château ». Autrefois s’y trouvait un petit château. Ce rocher est l’un des plus grands rochers du Massif du Palatinat. Il s’étend sur près d’1,5 km et atteint 20 mètres de hauteur par endroits. Les innombrables grottes, surplombs et autres curiosités géologiques de l’Altschlossfelsen ne manqueront pas de vous surprendre !

Le rocher de Diane et les trois figurines sculptées dans la roche, représentent Diane la Déesse de la Chasse, Mars le Dieu de la Guerre et Sylvanus le Dieu de la Forêt (ou Hercule).

Une table de pique-nique se trouve à proximité (environ 300 mètres).

English :

This tour follows an ancient Roman road across the border into Germany, along the picturesque path that skirts the majestic Altschlossfelsen rock, nicknamed the « Colorado Rock ».

Starting from the 18th-century Roppeviller church, with its Romanesque bell tower, the trail joins the Helmut Kohl path.

Less than a kilometer further on is the Altschlossfelsen rock, which means « old castle rock ». A small castle once stood here. The rock is one of the largest in the Palatinate Massif. It stretches for almost 1.5 km and is 20 metres high in places. The countless caves, overhangs and other geological curiosities of the Altschlossfelsen are sure to amaze you!

The Diana Rock and the three figurines carved into the rock represent Diana the Goddess of the Hunt, Mars the God of War and Sylvanus the God of the Forest (or Hercules).

A picnic table is nearby (approx. 300 m).

Deutsch :

Diese Route führt über eine alte Römerstraße auf die andere Seite der Grenze in Deutschland, auf den malerischen Pfad entlang des majestätischen Altschlossfelsens, der auch als « Coloradofelsen » bezeichnet wird.

Jahrhundert mit seinem romanischen Glockenturm, trifft der Weg auf die Helmut-Kohl-Allee.

Weniger als einen Kilometer weiter erhebt sich der Altschlossfelsen, was so viel wie « Felsen des alten Schlosses » bedeutet. Früher befand sich hier eine kleine Burg. Der Felsen ist einer der größten Felsen des Pfälzerwaldmassivs. Er erstreckt sich über fast 1,5 km und ist an manchen Stellen bis zu 20 Meter hoch. Die unzähligen Höhlen, Überhänge und anderen geologischen Sehenswürdigkeiten des Altschlossfelsens werden Sie sicherlich überraschen!

Der Dianafelsen und die drei in den Fels gehauenen Figuren stellen Diana, die Göttin der Jagd, Mars, den Gott des Krieges, und Sylvanus, den Gott des Waldes (oder Herkules), dar.

Ein Picknicktisch befindet sich in der Nähe (ca. 300 m).

Italiano :

Questo percorso segue un’antica strada romana che attraversa il confine con la Germania, lungo il pittoresco sentiero che costeggia la maestosa roccia Altschlossfelsen, soprannominata « Roccia del Colorado ».

Partendo dalla chiesa settecentesca di Roppeviller, con il suo campanile romanico, il percorso si unisce al sentiero Helmut Kohl.

A meno di un chilometro di distanza si trova la roccia Altschlossfelsen, che significa « roccia del vecchio castello ». Un tempo qui sorgeva un piccolo castello. Questa roccia è una delle più grandi del Massiccio del Palatinato. Si estende per quasi 1,5 km e in alcuni punti è alta fino a 20 metri. Le innumerevoli grotte, gli strapiombi e le altre curiosità geologiche dell’Altschlossfelsen vi stupiranno sicuramente!

La Roccia di Diana e le tre figure scolpite nella roccia rappresentano Diana, la dea della caccia, Marte, il dio della guerra e Sylvanus, il dio della foresta (o Ercole).

Nelle vicinanze si trova un tavolo da picnic (a circa 300 metri).

Español :

Esta ruta sigue una antigua calzada romana a través de la frontera con Alemania, por el pintoresco sendero que discurre junto a la majestuosa roca Altschlossfelsen, apodada la « Roca del Colorado ».

Partiendo de la iglesia del siglo XVIII de Roppeviller, con su campanario románico, la ruta se une al sendero Helmut Kohl.

A menos de un kilómetro se encuentra la roca Altschlossfelsen, que significa « roca del viejo castillo ». Aquí se alzaba antiguamente un pequeño castillo. Esta roca es una de las más grandes del macizo del Palatinado. Se extiende a lo largo de casi 1,5 km y alcanza los 20 metros de altura en algunos puntos. Las innumerables cuevas, salientes y otras curiosidades geológicas del Altschlossfelsen le sorprenderán

La Roca de Diana y las tres figuras talladas en la roca representan a Diana, la diosa de la caza, Marte, el dios de la guerra, y Silvano, el dios del bosque (o Hércules).

Hay una mesa de picnic cerca (a unos 300 metros).

