Sentier d’interprétation de Cornus Cornus Aveyron

Sentier d’interprétation de Cornus

Sentier d’interprétation de Cornus Avenue Charles Andrieu 12540 Cornus Aveyron Occitanie

Une promenade au coeur de ce charmant petit village niché dans la vallée de la Sorgues. Vous découvrirez au gré de votre déambulation les témoignages d’un riche passé historique étroitement lié à la présence de sources comme la Dèvre et la Sorgues.

English :

A walk in the heart of this charming little village nestled in the valley of the Sorgues. As you stroll through the village, you will discover evidence of a rich historical past closely linked to the presence of springs such as the Dèvre and the Sorgues.

Deutsch :

Ein Spaziergang durch das Herz dieses charmanten kleinen Dorfes, das sich in das Tal der Sorgues schmiegt. Auf Ihrem Spaziergang werden Sie die Zeugnisse einer reichen historischen Vergangenheit entdecken, die eng mit dem Vorhandensein von Quellen wie der Dèvre und der Sorgues verbunden ist.

Italiano :

Una passeggiata nel cuore di questo incantevole paesino immerso nella valle di Sorgues. Passeggiando, si scoprono le testimonianze di un ricco passato storico strettamente legato alla presenza di sorgenti come la Dèvre e la Sorgues.

Español :

Un paseo por el corazón de este encantador pueblecito enclavado en el valle de Sorgues. Al pasear, descubrirá los testimonios de un rico pasado histórico estrechamente ligado a la presencia de manantiales como el Dèvre y el Sorgues.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-04 par ADT Aveyron