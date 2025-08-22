Sentier d’interprétation de la Pierre à Martin Ballaison Haute-Savoie
Sentier d’interprétation de la Pierre à Martin
Sentier d’interprétation de la Pierre à Martin 74140 Ballaison Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un sentier thématique à l’ambiance bucolique au bout duquel s’ouvre un panorama sur le lac Léman et les montagnes du Jura. Vous croiserez la Pierre à Martin. Des panneaux d’interprétation vous dévoilent son histoire géologique et bien des légendes.
http://www.destination-leman.com/ +33 4 50 72 80 21
English : Erratic boulder discovery trail
Discover the fabulous voyage of the mysterious boulder called Pierre à Martin and be amazed by the view on the Leman lake.
Deutsch :
Ein Themenweg mit bukolischer Atmosphäre, an dessen Ende sich ein Panorama über den Genfer See und die Berge des Jura eröffnet. Sie werden auf den Pierre à Martin stoßen. Auf Schautafeln erfahren Sie mehr über seine geologische Geschichte und viele Legenden.
Italiano :
Un percorso tematico in un’atmosfera bucolica, con una vista panoramica sul Lago di Ginevra e sulle montagne del Giura alla fine. Si incontra la Pierre à Martin. Pannelli interpretativi ne illustrano la storia geologica e le numerose leggende.
Español :
Un sendero temático en un ambiente bucólico, con una vista panorámica del lago Lemán y las montañas del Jura al final. Se encontrará con la Pierre à Martin. Los paneles interpretativos revelan su historia geológica y sus numerosas leyendas.
