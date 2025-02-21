Sentier d’interprétation de Laning Laning Moselle

Sentier d’interprétation de Laning Adultes A pieds Facile

Sentier d’interprétation de Laning Rue de la Forêt 57660 Laning Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 2000.0 Tarif :

Ce sentier vous permettra de découvrir la forêt de Laning, qui abrite une faune et une flore très diversifiées mais également d’anciennes casemates de la ligne Maginot. Vous parcourez une forêt refuge peuplée de chênes, hêtres, merisiers, charmes… Ils abritent une faune très riche grâce aux bonnes pratiques de gestion forestière. Des casemates de la ligne Maginot, recouverts de végétation, peuvent servir de refuge, notamment pour les chauves-souris qui profitent de la moindre fissure dans le béton pour s’y abriter.

https://casas57.fr/ +33 3 87 92 84 76

English :

This trail will allow you to discover the Laning forest, which is home to a very diverse fauna and flora but also to former casemates of the Maginot line. You will walk through a forest refuge inhabited by oaks, beeches, cherry trees, hornbeams… They are home to a very rich fauna thanks to good forest management practices. The Maginot Line casemates, covered with vegetation, can be used as a refuge, especially for bats, which take advantage of the slightest crack in the concrete to find shelter there.

Deutsch :

Auf diesem Pfad können Sie den Wald von Laning entdecken, der eine vielfältige Fauna und Flora beherbergt, aber auch alte Kasematten der Maginot-Linie. Sie durchqueren einen Zufluchtswald, der von Eichen, Buchen, Kirschbäumen und Hainbuchen bevölkert wird. Sie beherbergen dank der guten Praktiken der Waldbewirtschaftung eine sehr reiche Fauna. Die bewachsenen Kasematten der Maginot-Linie können als Zufluchtsort dienen, insbesondere für Fledermäuse, die jeden noch so kleinen Riss im Beton nutzen, um sich dort zu verstecken.

Italiano :

Questo percorso vi permetterà di scoprire la foresta di Laning, che ospita una grande varietà di fauna e flora, e le ex casematte della Linea Maginot. Attraverserete un bosco rifugio popolato da querce, faggi, ciliegi, carpini… Ospitano una ricca fauna grazie alle buone pratiche di gestione forestale. Le casematte della Linea Maginot, ricoperte di vegetazione, possono essere utilizzate come rifugio, in particolare per i pipistrelli che approfittano della più piccola fessura nel cemento per rifugiarsi.

Español :

Este sendero le permitirá descubrir el bosque de Laning, que alberga una gran variedad de fauna y flora, así como antiguas casamatas de la Línea Maginot. Recorrerá un bosque refugio poblado de robles, hayas, cerezos, carpes… Albergan una rica fauna gracias a las buenas prácticas de gestión forestal. Las casamatas de la Línea Maginot, cubiertas de vegetación, pueden servir de refugio, sobre todo para los murciélagos, que aprovechan la más mínima grieta en el hormigón para refugiarse.

2025-02-21