Sentier d’Interprétation de l’Etang du Louroux Le Louroux Indre-et-Loire

Sentier d’Interprétation de l’Etang du Louroux A pieds

Sentier d’Interprétation de l’Etang du Louroux Etang du Louroux 37240 Le Louroux Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 1200.0 Tarif :

Sentier de découverte sur les thématiques de la pêche traditionnelle, les poissons, la chaîne alimentaire, les foulques, les oiseaux, les ouvrages de la digue, l’histoire du site.

+33 2 47 91 82 82

English : Etang du Louroux Interpretation Trail

Discovery trail on the themes of traditional fishing, fish, the food chain, coots, birds, the works of the dike, the history of the site.

Deutsch : Interpretationspfad Etang du Louroux

Entdeckungspfad zu den Themen traditionelle Fischerei, Fische, Nahrungskette, Blässhühner, Vögel, Bauwerke des Deiches, Geschichte des Ortes.

Italiano :

Percorso di scoperta sui temi della pesca tradizionale, dei pesci, della catena alimentare, delle folaghe, degli uccelli, delle opere della diga, della storia del sito.

Español : Sendero de interpretación del estanque de Louroux

Recorrido de descubrimiento sobre los temas de la pesca tradicional, los peces, la cadena alimentaria, las fochas, las aves, las obras del dique, la historia del lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par SIT Centre-Val de Loire