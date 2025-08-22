Sentier d’interprétation de l’Etouyer Saint-Groux Charente

Sentier d’interprétation de l’Etouyer

Sentier d’interprétation de l’Etouyer Place de la Mairie 16230 Saint-Groux Charente Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte des bords de Charente à travers ce sentier d’interprétation de St Groux qui aborde les thèmes de la faune, de la flore, la culture et le patrimoine local.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the banks of the Charente through this interpretation trail of St Groux which deals with the themes of fauna, flora, culture and local heritage.

Deutsch :

Entdecken Sie die Ufer der Charente auf diesem Interpretationspfad in St Groux, der die Themen Fauna, Flora, Kultur und lokales Erbe behandelt.

Italiano :

Scoprite le rive della Charente attraverso questo percorso di interpretazione a St Groux che tratta i temi della fauna, della flora, della cultura e del patrimonio locale.

Español :

Descubra las orillas de la Charente a través de este sendero de interpretación en St Groux que abarca los temas de la fauna, la flora, la cultura y el patrimonio local.

