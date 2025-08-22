Sentier d’interprétation de Ruche Le regard de Bzzita l’abeille Valdrôme Drôme

Sentier d’interprétation de Ruche Le regard de Bzzita l’abeille

Sentier d’interprétation de Ruche Le regard de Bzzita l’abeille Le Village 26310 Valdrôme Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

7 stations intéractives situées le long du parcours vous aideront à comprendre l’évolution du paysage, à découvrir les différents hameaux de Valdrôme, la flore et la faune de ce plateau. Fiche disponible au restaurant l’Oustaou.

English : Sentier d’interprétation de Ruche- Le regard de Bzzita l’abeille

7 interactive stations along the way will help you understand the evolution of the landscape, discover the different hamlets of Valdrôme and the flora and fauna of this plateau. Information sheet available from the Oustaou restaurant.

Deutsch : Sentier de découverte –

7 interaktive Stationen entlang des Weges helfen Ihnen, die Entwicklung der Landschaft zu verstehen, die verschiedenen Weiler von Valdrôme sowie die Flora und Fauna dieses Plateaus zu entdecken. Karte im Restaurant l’Oustaou erhältlich.

Italiano :

7 stazioni interattive situate lungo il percorso vi aiuteranno a comprendere l’evoluzione del paesaggio, a scoprire le diverse frazioni della Valdrôme, la flora e la fauna di questo altopiano. Foglio informativo disponibile presso il ristorante Oustaou.

Español : Sentier de découverte –

7 estaciones interactivas situadas a lo largo del recorrido le ayudarán a comprender la evolución del paisaje, a descubrir las diferentes aldeas de Valdrôme, la flora y la fauna de esta meseta. Hoja informativa disponible en el restaurante Oustaou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-08-22 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme