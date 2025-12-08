SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CAPITELLES Saint-Chinian Hérault

SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CAPITELLES A pieds Très facile

SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CAPITELLES Avenue de Villespassans 34360 Saint-Chinian Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 450.0 Tarif :

De moulin en capitelles. Venez partager la richesse de nos territoires, en conjuguant la saveur de nos vins, la beauté de nos paysages, le pittoresque de notre patrimoine de pierre sèche et la diversité de nos espèces botaniques.

Très facile

+33 4 67 37 85 29

English : SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CAPITELLES

Deutsch : SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CAPITELLES

Italiano :

Dai mulini ai capitelli. Venite a condividere la ricchezza della nostra regione, combinando il sapore dei nostri vini, la bellezza dei nostri paesaggi, la pittosità del nostro patrimonio di pietre a secco e la diversità delle nostre specie botaniche.

Español : SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CAPITELLES

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme