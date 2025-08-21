Sentier d’interprétation des Châteaux des Allinges Allinges Haute-Savoie

Sentier d’interprétation des Châteaux des Allinges

Sentier d’interprétation des Châteaux des Allinges Eglise d’Allinges 74200 Allinges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Vous profiterez d’un des plus beaux panoramas du Chablais avec sa vue sur le lac Léman, le Jura et la Dent d’Oche. Le parcours vous plonge dans le passé médiéval de deux forteresses voisines et rivales. Leurs murs portent les stigmates de leur guerre.

http://www.geoparc-chablais.com/ +33 4 50 71 55 55

English : Allinges castles discovery trail

Discover the medieval story of the two neighboring yet rival castles New Castle and Old Castle. The views tell of an even older story that stretches from the Alpine Sea to the Rhone Glacier.

Deutsch :

Sie genießen eines der schönsten Panoramen des Chablais mit Blick auf den Genfer See, den Jura und die Dent d’Oche. Der Weg führt Sie in die mittelalterliche Vergangenheit zweier benachbarter und rivalisierender Festungen. Ihre Mauern tragen die Stigmata ihres Krieges.

Italiano :

Potrete godere di uno dei più bei panorami dello Chablais con la sua vista sul Lago di Ginevra, il Giura e la Dent d’Oche. Il percorso riporta al passato medievale di due fortezze vicine e rivali. Le loro mura portano le cicatrici della loro guerra.

Español :

Disfrutará de uno de los más bellos panoramas del Chablais con su vista del lago de Ginebra, el Jura y la Dent d’Oche. La ruta le lleva al pasado medieval de dos fortalezas vecinas y rivales. Sus muros llevan las cicatrices de su guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme