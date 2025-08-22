Sentier d’interprétation des Gorges du Pont du Diable La Vernaz Haute-Savoie

Sentier d’interprétation des Gorges du Pont du Diable

Sentier d’interprétation des Gorges du Pont du Diable Le Jotty 74200 La Vernaz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

3 panneaux d’interprétation expliquent l’histoire géologique de ce lieu fantastique et celle des hommes qui l’ont équipé. Vous pourrez aussi guetter les chamois lécheurs de pierre . Le parcours conduit à l’entrée du site des Gorges qui est payant.

https://www.geoparc-chablais.com/geosites-les-incontournables/sentier-dinterpretation-des-gorges-du-pont-du-diable-5374240-Fr/?page=640 +33 4 50 79 65 09

English : Gorges du Pont du Diable discovery trail

3 interpretative panels explain how the Gorges were formed, the power of erosion. And you can observe Chamois licking the salts found on the surface of the limestone beds. The trail with lots of marches in the forest is located before the last entrance (with fee admission) of the Gorges

Deutsch :

3 Schautafeln erläutern die geologische Geschichte dieses fantastischen Ortes und die der Menschen, die ihn ausgestattet haben. Sie können auch nach den steinleckenden Gämsen Ausschau halten. Der Weg führt zum Eingang der Schlucht, der kostenpflichtig ist.

Italiano :

3 pannelli interpretativi spiegano la storia geologica di questo luogo fantastico e delle persone che lo hanno attrezzato. Potete anche fare attenzione al camoscio lecca sassi . Il percorso conduce all’ingresso del sito delle Gole, a pagamento.

Español :

3 paneles de interpretación explican la historia geológica de este fantástico lugar y de las personas que lo han equipado. También puedes tener cuidado con la gamuza que lame rocas . La ruta conduce a la entrada del recinto de las Gargantas, por la que se cobra una tasa.

