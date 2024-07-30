Sentier d’interprétation des Vouas du Lyaud Lyaud Haute-Savoie

Sentier d’interprétation des Vouas du Lyaud Lyaud Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier d’interprétation des Vouas du Lyaud

Sentier d’interprétation des Vouas du Lyaud Vouas du Lyaud 74200 Lyaud Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Derrière leur allure d’étang, vous découvrirez au fil des panneaux qui jalonnent le sentier l’origine des « vouas » issue de la fonte du glacier du Rhône. Vous pourrez observer des plantes aquatiques parfois carnivores, des libellules, des hérons cendrés…

http://www.geoparc-chablais.com/ +33 4 50 72 64 57

English : Vouas of Lyaud Discovery trail

Behind the simple appeal of this lake lies its unusual and ancient origin, one that dates to the last great glacial retreat. Here you can observe carnivorous

plants, dragonflies and grey herons.

Deutsch : Vouas du Lyaud

Hinter ihrem Aussehen wie ein Teich entdecken Sie auf den Schildern entlang des Weges den Ursprung der « Vouas », die aus dem Abschmelzen des Rhonegletschers entstanden sind. Sie können Wasserpflanzen, die manchmal fleischfressend sind, Libellen, Graureiher… beobachten

Italiano :

Dietro l’aspetto di stagno, i cartelli lungo il sentiero raccontano l’origine delle « vouas », che provengono dallo scioglimento del ghiacciaio del Rodano. Si possono osservare piante acquatiche, a volte carnivore, libellule, aironi cenerini?

Español : Vouas du Lyaud

Detrás de su aspecto de estanque, los carteles a lo largo del sendero le informan sobre el origen de las « vouas », que proceden del deshielo del glaciar del Ródano. Se pueden observar plantas acuáticas, a veces carnívoras, libélulas, garzas reales..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme