Sentier d’interprétation du barrage de Thurins Thurins Rhône

Sentier d’interprétation du barrage de Thurins 69510 Thurins Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Le site du barrage de Thurins est un lieu très fréquenté par les pêcheurs. Désormais les familles, les pécheurs et les randonneurs vont pouvoir profiter de ces aménagements situés dans un environnement exceptionnel !

The site of the Thurins dam is a very popular place for fishermen. From now on, families, fishermen and hikers will be able to take advantage of these facilities located in an exceptional environment!

Der Standort des Staudamms von Thurins ist ein von Anglern viel besuchter Ort. Von nun an werden Familien, Angler und Wanderer von diesen Einrichtungen profitieren können, die sich in einer außergewöhnlichen Umgebung befinden!

Il sito della diga di Thurins è un luogo molto frequentato dai pescatori. D’ora in poi, famiglie, pescatori ed escursionisti potranno usufruire di queste strutture situate in un ambiente eccezionale!

El emplazamiento de la presa de Thurins es un lugar muy frecuentado por los pescadores. A partir de ahora, las familias, los pescadores y los excursionistas podrán aprovechar estas instalaciones situadas en un entorno excepcional

