Sentier d’interprétation du fort du Télégraphe Valloire Savoie

Sentier d’interprétation du fort du Télégraphe
Sentier d’interprétation du fort du Télégraphe Col du télégraphe 73450 Valloire Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Engagez-vous ! L’ordre de mobilisation générale est arrivé. Vous êtes convoqué de toute urgence au fort du Télégraphe pour rejoindre votre unité. Mais avant de déterminer votre affectation au sein de la garnison, il vous faudra prouver vos aptitudes.
English : Sentier d’interprétation du fort du Télégraphe
Get involved! The general mobilization order has arrived. You’ve been urgently summoned to Fort du Télégraphe to join your unit. But before your assignment to the garrison can be determined, you’ll need to prove your skills.
Deutsch : Sentier d’interprétation du fort du Télégraphe
Engagieren Sie sich! Der Befehl zur allgemeinen Mobilmachung ist eingetroffen. Sie werden dringend zum Fort du Télégraphe gerufen, um sich Ihrer Einheit anzuschließen. Bevor Sie jedoch über Ihren Einsatz in der Garnison entscheiden können, müssen Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Italiano :
Partecipa! È arrivato l’ordine di mobilitazione generale. Siete stati convocati d’urgenza al Fort du Télégraphe per unirvi alla vostra unità. Ma prima di stabilire la vostra posizione all’interno della guarnigione, dovrete dimostrare le vostre capacità.
Español : Sentier d’interprétation du fort du Télégraphe
Participa en él La orden de movilización general ha llegado. Se le convoca urgentemente al Fuerte del Telégrafo para que se reúna con su unidad. Pero antes de determinar su asignación dentro de la guarnición, tendrá que demostrar sus habilidades.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme