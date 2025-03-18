Sentier d’interprétation du lac de Montriond Montriond Haute-Savoie

Sentier d’interprétation du lac de Montriond Lac de Montriond 74110 Montriond Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

En vous baladant autour de ce beau lac de montagne, vous découvrirez ses nombreux mystères l’histoire glaciaire de sa vallée et de sa cascade, sa formation catastrophique, le cadastre sarde ainsi que l’histoire de l’extravagant baron de l’Espée…

http://www.geopark-chablais.com/ +33 4 50 79 12 81

English : Lake Montriond Discovery trail

As you walk around Montriond lake you will discover the glacial history of the valley, the Ardent Waterfall, the formation of the lake, the Sarde land registry and also the tale of the extravagant Baron de l’Espée…

Deutsch :

Bei einem Spaziergang um diesen schönen Bergsee entdecken Sie seine zahlreichen Geheimnisse: die Gletschergeschichte seines Tals und seines Wasserfalls, seine katastrophale Entstehung, das sardische Kataster sowie die Geschichte des extravaganten Barons de l’Espée ..

Italiano :

Passeggiando intorno a questo splendido lago di montagna, scoprirete i suoi numerosi misteri: la storia glaciale della sua valle e della cascata, la sua formazione catastrofica, il catasto sardo e la storia dello stravagante Barone dell’Espée?

Español :

Paseando por este hermoso lago de montaña, descubrirá sus múltiples misterios: la historia glaciar de su valle y su cascada, su formación catastrófica, el catastro sardo y la historia del extravagante Barón de l’Espée?

